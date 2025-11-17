Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo ameliyatı olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Sergen Yalçın için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo ameliyatı olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiği vurgulandı. Son olarak Sergen Yalçın için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.