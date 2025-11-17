24 yaşındaki futbolcu bu rakamlara transfer olması durumunda Süper Lig tarihindeki en pahalı satış olacak.

Anlık olarak piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo'nun 2030'a kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Singo satılması durumunda Monaco kardan yüzde 10'luk pay alacak.