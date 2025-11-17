Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi Singo, Devler Ligi performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Liverpool'un yakın takibe aldığı oyuncu için olası adımlar sezonun geri kalanında belirleyici olacak. Sarı kırmızılı yönetim, sağ bekin potansiyel ayrılığına karşı tüm senaryoları değerlendiriyor. İşte detaylar...
Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak Fildişi Sahilli yıldızın, İstanbul'da uzun süre kalması beklenmiyor. Dünya devinin radarına giren Singo rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılabilir.
Türkiye'nin haberine göre, Liverpool, Singo ile yakından ilgileniyor. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Singo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını sürdürürse transferine kesin gözüyle bakılıyor.
24 yaşındaki futbolcu bu rakamlara transfer olması durumunda Süper Lig tarihindeki en pahalı satış olacak.
Singo, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.
Anlık olarak piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo'nun 2030'a kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Singo satılması durumunda Monaco kardan yüzde 10'luk pay alacak.