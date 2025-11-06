Sporting Braga - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Sporting Braga, dördüncü hafta perdesini evinde Genk'le açarak zirve yarışı için kritik bir adım atacak. Sezonun ilk üç randevusunu zaferle noktalayan nadir ekiplerden olan Portekiz temsilcisi, 9 puanı ve +5'lik averajıyla 2. koltuğa yerleşti. Rakip Genk ise üç maçta aldığı tek üç puanla 19. basamakta debelenirken bu deplasman onları daha da zorlayacak. Municipal de Braga Stadyumu'ndaki Sporting Braga - Genk maçının tüm detayları haberimizde...