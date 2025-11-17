G.Saray'da ayrılık yakın! Teklife olumlu yanıt

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Kadroda süre alamayan isimlerle yollarını ayrımayı planlayan sarı-kırmızılıların oyuncusu için Süper Lig ekibinden teklif geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 17.11.2025 - 10:31Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 - 10:44
Transferde gözünü ocak ayına çeviren Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen isimlere de teklif gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta görev alabilen Berkan Kutlu'ya, Kocaelispor'dan transfer teklifi geldi.
Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, deneyimli orta saha oyuncusunun istediği özelliklerde olduğunu belirterek, ara transfer döneminde mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletti.
Kocaelispor'da son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen genç çalıştırıcı, takımına takviye için Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı. Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçme kararı verdi.