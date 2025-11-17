Karadağ-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nun 8. ve son haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Karadağ ile Hırvatistan’ın karşı karşıya geleceği bu mücadele, grubun kapanış haftasına damga vuracak nitelikte. Elemeleri başarıyla tamamlayıp Dünya Kupası vizesini cebine koyan Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, sahaya namağlup unvanını koruma hedefiyle çıkacak. Karadağ cephesinde ise hedef, güçlü rakip karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak elemeleri olumlu bir notla kapatmak. Peki, Karadağ-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?