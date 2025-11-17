Çekya-Cebelitarık maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nun 8. haftasında sahneye çıkacak maçta, Çekya ile Cebelitarık karşı karşıya geliyor. Grubun güçlü ekiplerinden Çekya, play-off biletini çoktan garantiledi ve son maçında da sahadan galibiyetle ayrılarak istikrarlı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Diğer yandan henüz puanla tanışamayan Cebelitarık, deplasmanda sürpriz yapıp grubu moral dolu kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?