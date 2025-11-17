Cennetin Çocukları dizisi, 10. bölümü ile 17 Kasım Pazartesi günü TRT 1'de ekranlara geliyor. Dizi, izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ederken bu bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın performanslarıyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünün ayrıntıları haberimizde. İşte Cennetin Çocukları 10. bölüm bilgileri...

Cennetin Çocukları, 17 Kasım Pazartesi akşam 20.00'de, TRT ekranlarına geliyor. , İskender'in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyan dizinin konusu tüm seyircileri derinden etkilerken deneyimli oyuncu kadrosu da TV severlerin gönlünde taht kurdu. İşte Cennetin Çocukları 10. bölüm detayları...

CENNETİN ÇOCUKLARI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Sezen, Adem'le ilişkisini sonlandırdı

Sezen, babası Şeref'in baskısı altında Adem'le olan ilişkisini istemeden sonlandırdı ve Mümtaz ile evlenmeyi kabul etti. Mümtaz'ın bu durumu Adem'e açıkça söylemesi, ortamı iyice gerdi. Adem'in öfkesi ve Sezen'in çaresizliği, kasabadaki gerginliği artırdı. Bu gelişmeler, dizinin dramatik temposunu bir kat daha yükseltti.

Bekir'in borç krizi

Bekir, nişanlılık dönemi boyunca yaptığı borçlar nedeniyle zor durumda kaldı. Yasemin, otelin kasasından para alarak ona yardım etti. Ancak Metin, Bekir'in eski nişanlısını dolandırdığına dair dedikoduları duyunca Bekir'i sert bir şekilde uyardı. Bu olay, karakterler arasındaki güven sorunlarını ve ilişkilerin kırılganlığını gözler önüne serdi.

İskender ve Şeref'in yüzleşmesi

İskender, geçmişin yaralarını açmak için Şeref'in karşısına çıktı. Kendisine ve ailesine verdiği zararları yüzüne vuran İskender, asılsız iddiaların geri alınmasını istedi. Şeref paniğe kapılırken kasabada dengeler değişmeye başladı. Bu yüzleşme, yıllardır gizlenen sırların ortaya çıkıp çıkmayacağını izleyiciye merak ettirdi.

Bayram baba yadigari teknesine kavuştu

Bayram, Sarı Dayı'ya olan borcunu kapatıp baba yadigârı teknesine kavuştu. Bu iyiliğin arkasında İskender vardı. Gönül'ün Ayla'dan haberi olduğunu öğrenmesi üzerine İskender, Ayla'yla konuşarak kasabayı terk etmesini sağladı. Bayram ve Arife, olanları fark edip gerçeği paylaşmak zorunda kaldı.

Cennet Ana, Kamil'i evlendirmeye çalıştı

Kasabalılar, Kamil'deki değişikliği fark edip onu eski haline döndürmeye çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince Cennet Ana, çözümü Kamil'i evlendirmekte buldu. Gönül ile İskender'in arasını yapmak için harekete geçti ancak beklediği olumlu yanıtı alamadı. Bu durum, karakterler arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı.

İskender ve Gönül arasında aşk itirafı

Gönül, İskender'in hislerini öğrenmek için onunla yüzleşti ve İskender aşkını itiraf etti. Bu sırada Mümtaz ve Sezen'in evleneceğini öğrenen kuzenler, Sezen'i kaçırmaya karar verdi. Adem'in uzattığı eli tereddütsüz tutan Sezen, ikili hızla düğün salonundan ayrıldı. Kaçış sahnesi, bölümün en heyecanlı anı olarak izleyicide büyük etki yarattı.