Uzak Şehir, izleyicileri peşinden sürükleyen bir dram dizisi olarak en sevilenler listesinde yerini aldı. Lübnan yapımı Al Hayba dizisinin yerli uyarlaması olan Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. 17 Kasım Pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın performanslarıyla izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor. İşte Uzak Şehir 38. bölüm bilgileri...

Uzak Şehir, 17 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak yeni bölümüyle milyonları yeniden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Aslı Lübnan dizisi Al Hayba'ya dayanan Uzak Şehir'de, vefat eden eşinin kendi topraklarına gömülme vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın mücadelesi, başarılı oyuncular tarafından işleniyor. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir'in 38. bölüm bilgilerini sizler için derledik.

Uzak Şehir yeni bölüm izle | TIKLA - İZLE

Uzak Şehir tüm bölümler için tıklayın

UZAK ŞEHİR 38. BÖLÜM KONUSU

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.

Cihan'la Alya gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken Şahin'den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır. Bu olay Alya ve Cihan'ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alabora'daki tüm taşları yerinden oynatır. Alya'yla Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?

Uzak Şehir yeni bölüm izle

Uzak Şehir tüm bölümler izle