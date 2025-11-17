Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. 16 Kasım günü erkenden Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip salonda yapılan ilk antrenmana katılmayan Portekizli yıldız, günün ikinci antrenmanına da ağrılarını gerekçe göstererek katılmadı. Bu söylemin üzerine Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu hakkında yeni bir karar aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Rafa Silva'nın bu tavrının ardından oyuncuyu zorunlu olarak MR'a sokma kararı aldı. Yıldız futbolcu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.