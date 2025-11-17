Uzak Şehir dizisi, her bölümünde izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Cihan ve Ecmel'in yüzleşmesi, iki aile arasındaki çatışmayı daha da derinleştirdi. Peki, Cihan'ı bekleyen tehlikeler neler? Alya, Ecmel'in elinden Cihan Deniz'i kurtarabilecek mi? Boran'ın hamleleri Albora ailesinin dengesini nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası için Uzak Şehir 39. bölüm fragmanı haberimizde...

Uzak Şehir, yayımlanan son bölümüyle yürekleri ağza getirdi. Aksiyon ve gerilim dolu yeni bölümün ardından dizinin takipçileri, 39. bölüm için araştırmalara başladı. Yeni bölüm fragmanını izleyerek haftaya neler yaşanacağını görmek isteyen dizi severler, arama motorlarında 'Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı | Uzak Şehir 39. bölüm fragman izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.

Cihan'la Alya gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken Şahin'den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır. Bu olay Alya ve Cihan'ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alabora'daki tüm taşları yerinden oynatır. Alya'yla Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?