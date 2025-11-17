Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Kasım Pazartesi Müge Anlı izleme linki

Hafta içi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Program, kayıp vakaları, dolandırıcılık olayları, faili meçhul dosyalar ve aile içi sorunları canlı yayında detaylı şekilde inceliyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:32

Paylaş





ABONE OL

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınla izleyicilerini ekran başına topluyor. Gazeteci Müge Anlı, kayıp dosyaları, aile içi anlaşmazlıklar ve şüpheli olayları canlı yayında çözmeye çalışıyor. "Müge Anlı canlı izle" veya "ATV canlı yayın linki" arayanlar, ATV'nin canlı yayın platformu üzerinden programa kolayca ulaşabiliyor. Her bölümde farklı bir dosya açılırken, uzman ekip ve canlı bağlantılar sayesinde olaylar detaylı şekilde inceleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde hangi konuların ele alınacağı ve stüdyoda yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Müge Anlı canlı nasıl ve nereden izlenir? 17 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert izleme linki var mı? Bugün Müge Anlı'da neler konuşulacak?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

KAYIPLARININ 10. GÜNÜNDE CENAZELERİ BULUNDU



Anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu artık son yolculuğuna uğurlanacaktı. Camii de büyük bir kalabalık onları bekliyordu. Eşi Bayram Helvacı gözyaşları içinde hem oğluna hem de eşine son görevini yaptı.

2 Kasım'da Mustafa Uzun'u evine bir kilometre uzaklıkta gördüğünü söyledi. ''Huriye Helvacı ve oğlunun geçtikleri yolu gören konumdaydı''

Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun her gün görüştüğü 43 yaşındaki kadınla kaybolduğu tarih olan 2 Kasım için planları olmadığını öne sürüyordu. 2 Kasım günü Mustafa Uzun'u evine 1 kilometre mesafedeki yolda gördüğünü söyleyen kişi konuştu.

Müge Anlı canlı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

Müge Anlı canlı izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

ATV' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?