Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! Başkan Saran devrede

Fenerbahçe yönetimi, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırırken hedefini dünya çapında yıldızlara çevirdi. Sadettin Saran ve ekibinin dört oyunculuk planı, özellikle sezon sonu boşa çıkacak isimler üzerinden şekilleniyor. İşte detaylar...