Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Bulgar rakibi Ludogorets Razgrad'ı konuk ediyor. İlk maçında Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalan ev sahibi, Genk ve Salzburg'u tek gollük farkla yenerek 7'ye çıkardığı puanı ile 10. sırada yer alıyor. Konuk takım ise Malmö ile oynadığı maçtan aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından mağlubiyet serisine girerek 3 puanda kaldı ve 26. sıraya oturdu. İşte Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı detayları...
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Groupama Arena'daki mücadelede İsveçli hakem Mohammed Al-Hakim düdük çalacak. Ferencvaros - Ludogorets Razgrad karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ferencvaros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Cisse; Makreckis, Zachariassen, Otvos, Kanichowsky, Cadu; Varga, Yusuf
Ludogorets Razgrad: Bonmann; Verdon, Almeida, Nedyalkov; Ivanov, Duarte, Stanic, Andersson; Kaloc; Tekpetey, Vidal