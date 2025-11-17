TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
Ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler şekillenmeye başladı. Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu raporda 3 oyuncu ön plana çıktı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 17.11.2025 - 09:29Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 - 09:30
Domenico Tedesco önderliğinde lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yapılacak hamlelerin planlamaları şimdiden başladı.
Hücum ve orta saha bölgelerine hamle yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni transferleri kadroya katabilmek için yabancı sınırında da elini kolaylaştırması gerekiyor.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, yönetime takımdan ayrılabilecek isimlerin listesini verdi.
Sarı-lacivertlilerde listenin en tepesinde Emre Mor bulunuyor. En son 2023/24 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un şu anda sarı-lacivertlilerde lisansı bulunmuyor.
Tecrübeli oyuncuyla Süper Lig ekipleri yakından ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, eski öğrencisini kadrosuna katmak istiyor. Emre Mor ile aynı zamanda Kocaelispor ve Gaziantep FK da ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması olası olan bir diğer isim ise Rodrigo Becao. Fenerbahçe formasıyla sakatlıkları sebebiyle az maçta görev alabilen Becao için Domenico Tedesco olumsuz rapor verdi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Tedesco, Brezilyalı stoperi takımında görmek istemiyor. Yönetimle yapılan görüşmelerde Tedesco, oyuncu için gönderilsin raporu verdi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, Becao'nun menajerine "Takım bul" talimatını verdi.
Kanarya'da takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise takımın yıldız isimlerinden Jayden Oosterwolde'ye Premier Lig ekiplerinden West Ham'a ilgisi var.
Fotomaç'ın haberine göre takımı güçlendirmek için kaynak arayışında olan Fenerbahçe Yönetimi, yıldız isme gelen teklifleri kabul edecek.
West Ham'ın Hollandalı yıldız için nabız yokladığı ve devre arasında da resmi teklif yapacağı belirtildi.