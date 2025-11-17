Tedesco'dan dikkat çeken Talisca kararı!

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'dan santrfor bölgesi için dikkat çeken bir karar geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ideal 11'ini büyük ölçüde belirlese de ileri uçta henüz istediği istikrarı yakalayamadı. İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran'ın henüz hazır olmaması ve En-Nesyri'nin de düşük performansı nedeniyle bu bölgede zaman zaman Anderson Talisca'yı tercih ediyor.
Milli ara öncesinde oynanan son Kayserispor mücadelesinde de Brezilyalı yıldızı ileri uçta görevlendirmişti. Fotomaç'ın haberine göre, Talisca'nın olduğu senaryoda sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkan Tedesco, bu sistemden Rize'de vazgeçmeyecek ve sambacıyı gol ayağı olarak yine santrfor bölgesinde değerlendirecek.
Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması... Tedesco, milli arada Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.