Tedesco'dan dikkat çeken Talisca kararı!

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'dan santrfor bölgesi için dikkat çeken bir karar geldi. İşte ayrıntılar...

Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması... Tedesco, milli arada Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.