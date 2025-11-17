Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı hedefleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde de ses getirecek transferler hedefleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi kolları sıvarken, gündeme yine aynı isim girdi.
YİNE YENİDEN HAKAN ÇALHANOĞLU
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeni bir hamle yapacak.
Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 30 milyon euroluk talebi sonrası rafa kaldırılmıştı.
GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı ve milli takımın kaptanı için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.