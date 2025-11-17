Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı hedefleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde de ses getirecek transferler hedefleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi kolları sıvarken, gündeme yine aynı isim girdi.