Türkiye İspanya maçı şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, final haftasına girilirken İspanya ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlemek mümkün mü? Konya'daki ilk maçta 6-0'lık ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlılar, bu kez deplasmanda farklı bir sonuç elde edebilir mi? Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, sahada oyunu kontrol edebilecek mi ve gruptan güçlü bir tabloyla ayrılmayı başarabilecek mi? Taraftarlar, Türkiye'nin deplasmanda İspanya karşısında hangi stratejileri uygulayacağını, hangi oyuncuların öne çıkacağını ve puan veya puan kazanıp kazanamayacağını merak ediyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.