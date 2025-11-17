Beşiktaş Kulübü, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.