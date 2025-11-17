Cennetin Çocukları dizisi, 10. bölümüyle izleyenleri heyecan dolu bir yolculuğa çıkardı. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı sevilen dizi, İskender'in karanlık geçmişiyle yüzleşmesi ve Adem ile Sezen'in kaçış hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi herkesin merakla beklediği 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde...

Cennetin Çocukları yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Pazartesi günü, TRT 1'de ekrana gelen dizide geçen hafta yaşananların ardından fragman merak ediliyor. İskender'in geçmişiyle yüzleşmesi ve aşkı için verdiği mücadele tansiyonu zirveye taşırken yeni bölüm fragman ve detayları haberimizde derledik.

CENNETİN ÇOCUKLARI GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender'in sırrı tehlike altında

Geçmişinden kaçan İskender, en büyük düşmanı Reşat'ı aniden karşısında görünce büyük bir şok yaşar. Yıllardır sakladığı gerçek kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya kalan İskender'in, bu beklenmedik karşılaşma sonrası intikam planını devreye sokup sokmayacağı merak konusu.

Adem ve Sezen'in zorlu kaçışı

Adem, Sezen'i kaçırmayı başarmıştır ancak ikili şimdi saklanmak zorundadır. Şeref ve Mümtaz'ın arayışı sıkılaşırken Baytar Ahmet de çocuklarını korumak adına büyük bir mücadele verir.

İskender ve Gönül aşkı açığa çıkıyor

Birbirlerine olan duygularını nihayet itiraf eden İskender ve Gönül'ün ilişkisi yeni bir döneme giriyor. Ancak Gönül'ün babası Muhsin'in vereceği karar, bu aşkın geleceğini belirleyecek. Hayatını mahveden adamla kızının beraber olmasına izin verecek mi, yoksa bu ilişkiye karşı mı çıkacak?