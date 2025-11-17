Hollanda-Litvanya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 8. haftasında tüm dikkatler, grubun zirvesindeki Hollanda ile son basamakta yer alan Litvanya’nın karşı karşıya geleceği mücadeleye çevrildi. 17 puanla liderlik koltuğunda oturan Portakallar, bu kritik karşılaşmadan alacakları sonuçla Dünya Kupası’na direkt katılım hakkını resmileştirmeyi hedefliyor. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, en yakın takipçisi Polonya’nın yalnızca üç puan gerisinde ve averaj dezavantajıyla beklediği grupta, üstünlüğünü korumakta kararlı. Peki, Hollanda-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?