17 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

17 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto severler, kazanan sayıları öğrenmek için çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu hafta Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar, Milli Piyango Online ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:18

Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu mu? 17 Kasım 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta hangi numaraların büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenmek isteyenler için resmi ve güvenilir sorgulama ekranları hazırlandı. Milli Piyango Online ve noter huzurunda yapılan çekilişle kazanan sayılar belirlendi. Çekiliş sonuçları, hem internet üzerinden hem de mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Sayısal Loto oynayan katılımcılar, kazanan kombinasyonları kontrol ederek büyük ikramiye şansı ve diğer ödüller hakkında bilgi alabiliyor. Bu hafta çekilişte kazanan numaralar ve olası büyük ikramiye detayları, vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Kasım Pazartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Çılgın Sayısal'da bu haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 15 KASIM SONUÇLARI

33 - 43 - 46 - 66 - 72 - 90

JOKER 35 + SÜPERSTAR 85

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

