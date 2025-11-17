CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! 15:00
G.Saray'a kötü haber: Lookman transferinde yalnız değiller! G.Saray'a kötü haber: Lookman transferinde yalnız değiller! 14:50
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! 14:07
F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın açıklaması F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın açıklaması 12:52
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 11:52
Tedesco'dan dikkat çeken Talisca kararı! Tedesco'dan dikkat çeken Talisca kararı! 11:18
Daha Eski
Trabzonspor’lu Edin Visca takımda lider rolünü oynuyor! Trabzonspor’lu Edin Visca takımda lider rolünü oynuyor! 11:07
Liverpool Singo için ısrarcı! Liverpool Singo için ısrarcı! 10:54
G.Saray'da ayrılık yakın! Teklife olumlu yanıt G.Saray'da ayrılık yakın! Teklife olumlu yanıt 10:30
'Rafa ağrıları'na zorunlu MR! 'Rafa ağrıları'na zorunlu MR! 10:07
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak 09:29
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:09
G.Saray'a kötü haber: Lookman transferinde yalnız değiller!
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
17 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Kasım Pazartesi Müge Anlı izleme linki