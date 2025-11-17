İtalyan gazeteci doğruladı: G.Saray Lookman transferinde yalnız değil!
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü ocak ayındaki transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılar, Ademola Lookman için nabız yokluyor. İtalyan gazeteci, transfer iddialarını doğrulayarak olası değişime yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Milli araya 29 puanla lider giren Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, adından sıkça söz ettirecek bir fırsat transferi için temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Ademola Lookman. Sezon başında Atalanta ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime net bir şekilde ifade eden Nijeryalı oyuncuyu, kulübü satmaya yanaşmamıştı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Ademola Lookman için nabız yokladığını doğruladı fakat sarı-kırmızılıların transferde rakipsiz olmadığını, Lookman ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğunu aktardı. Bununla birlikte Romano, Nijeryalı oyuncunun, 2026 yılında Atalanta'dan ayrılığının 'ihtimal dahilinde' olduğunu belirtti.