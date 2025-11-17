Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözünü ocak ayındaki transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılar, Ademola Lookman için nabız yokluyor. İtalyan gazeteci, transfer iddialarını doğrulayarak olası değişime yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Milli araya 29 puanla lider giren Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, adından sıkça söz ettirecek bir fırsat transferi için temaslarını sürdürüyor.