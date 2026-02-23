Orkun'u parçalayın!

Beşiktaş, Göztepe'yi ezdi, geçti… Göztepe dişli takım, sahanın her yerinde bir savaşçısı var. Sert oynuyorlar. Ligin en az gol yiyen takımı ve gol yedikleri zaman da bozulmuyorlar. Kornerden yedikleri gol yoktu düne kadar. Dün oldu. Bir deplasmanda en fazla üç gol yemişlerdi dün dört oldu.

Beşiktaş dişli rakibi karşısında çok oynadı, iyi top yaptı.. Dar alanda Göz Göz'ü oyalarken aniden uzun toplarla savunma arkasına sarkmayı bildi Siyah-Beyazlılar.

Beşiktaş yıllar sonra savunmanın sağında kaliteli bir çift krampon bulabildi. Murillo'da Roiser esintisi var, bindirdikçe bindiriyor, son çizgiye iniyor, pozisyon bulunca da Yaradana sığınıp kaleyi yokluyor. Attığı gole şapka çıkarılır vesselam.

Cerny yine çok klastı, Olaitan sol kanadın çökertti bir de gol attı eski takımına.

OH ayrı hikaye… Tribüne Koreliler dolmaya başladı bile… Takımın havasını değiştirdi bu çocuk...

Üçüncü maçta üçüncü golünü attı, hem de ne gol… Yine doğru ve güzel paslaşmalar sonrası sağdan ceza sahasına giren OH adeta güdümlü füze gönderdi Göztepe kalesine.

Gelelim Kartal'ın asi ruhuna… Orkun yine müthişti.. İki asist yaptı..

Harika uzun toplar attı. Üstelik topla her buluşmasında resmen dayak yemesine rağmen yaptı bunları… Evet resmen dayak yedi Orkun… Yetmedi, haklı olarak isyan edince bir de sarı görüp cezalı duruma düştü!. Öyleyse bırakalım parçalasınlar Orkun'u ve herkes rahatlasın… Sen misin iyi oynayan diye dövdürelim her maç!..

Sevgili Ozan Ergün kardeşim FIFA yıldızları koruyun derken, Orkun gibi oyunculardan bahsediyor, gökteki yıldızlardan değil. Bilgin olsun..