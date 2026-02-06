Orkun kurtardı!

En önemli hedefi Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası Olan Beşiktaş, Kocaeli deplasmanında öldü öldü dirildi. Önce yiğidin hakkını yiğide verelim; lige çok kötü başlayan Kocaelispor daha sonra toparlandı ve çok iyi yardımlaşan ve çok koşan bir takım haline geldi. Üç gün içinde ligde Fenerbahçe, Kupa'da Beşiktaş'la kora kor, hatta rakiplerinden daha iyi oynamak her babayiğidin harcı değil. Bravo Selçuk İnan ve öğrencilerine. Sergen Yalçın bu maçı alternatif oyuncuları ve iki yeni transferi gözlemlemek için bir şans olarak görmüş olacak ki, Cerny ve Orkun gibi iki önemli oyuncuyu kenarda oturttu. Maç boyu ne yaptığını tam olarak anlayamadığımız bir Beşiktaş izledik. Savunma, orta alan ve hücum bölgeleri hep ayrı tellerden çaldılar. Buna karşılık Kocaelispor daha iyi top yaptı, daha çok pozisyon buldu.



Penaltı golüyle öne geçen Kocaelispor, Beşiktaş'ın dengesiz olduğu ve bir türlü oyun kuramadığı dakikalarda farkı açabilse muhtemelen maçı da kazanırdı. Ancak bunu yapamadılar. Sergen Yalçın, Orkun, Cengiz gibi isimleri sahaya sürdüğünde Beşiktaş toparlanır gibi oldu. Tıpkı ilk penaltı gibi bana göre yine tartışmalı bir kararla bu kez Beşiktaş penaltı kazandı ve tabelayı eşitledi. Yeni transferlerden Olaitan iyi bir görüntü verdi. Zaten bildiğimiz bir oyuncu ve kendisi bir Rafa Silva olmasa da Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Yasin Özcan çok heyecanlı göründü ama kumaşı gayet iyi. İş yapar evvelallah. Asıl hikaye golcü de.. Hyeongyu kısa sürede uyum sağlarsa Beşiktaşlılar OH çekebilirler. Bakalım…