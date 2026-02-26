26 Şubat 2026, Perşembe LEVENT TÜZEMEN













Osimhen sahaya karakter koydu Galatasaray, Torino'da zafere imza atarken nabızları yükseltti, tansiyonları fırlattı ama sonunda mutlu etmesini bildi. Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı yıldız, 120 dakika sahada kalırken yenilgiyi kabullenmeyen ve tüm arkadaşlarına ortak olacak bir mücadele ortaya koydu. Osimhen bir kez daha büyük bir karakter olduğunu, kazandığı paranın anasının ak sütü gibi hak ettiğini sadece G.Saray'lılara değil, golcü arayan kulüplere de gösterdi. Savunmaya geldi, top çıkardı, ikili mücadelelere girdi, top kazandı. İtalya'da Juventus'a karşı evinde atamadığı golü G.Saray formasıyla gerçekleştirdi. Bu zaferi anlatırken 90 dakikalık bölümdeki G.Saray'lı insanların tansiyonunu yükselten, ruh haline de değinmek lazım. Sanchez'in laubali davranmasıyla kaptırdığı top sonucu penaltı kazandırması olmasaydı Juve bu kadar istekli oynamazdı. İkinci yarıda rakip 10 kişi kalmasına rağmen G.Saraylı oyuncular, donup kalmışçasına oynadılar. Art arda yenilen iki gol 'yazık tur gitti ' yorumlarına yol açtı ama Osimhen kadar sahaya karakter koyan oyuncu Barış Alper'di. Barış, yine Juve'yi 10 kişi bıraktı. Sahada gücü ve kalbiyle oynadı. Pas hataları yaptı ama kazanma duygusundan kopmadı. Osimhen'e asist yapmasının yanı sıra attığ ı golle de zafere nokta koydu. G.Saray bu turu İstanbul'da hak etmişti. Eğer Torino'da kaybetseydi büyük bir kaosun içine girerdi. Bu zafer, ciddi bir moral olacağı gibi Avrupa da G.Saray'ı bir kez daha alkışladı.