17 Şubat 2026, Salı LEVENT TÜZEMEN













Sakin kal, sakın eksilme, Liverpool rol model olsun Liverpool maçındaki oyun modeli, Juventus engelini geçmek için rol model olmalı. G.Saraylı oyuncular, 90 dakika boyunca oyunun içinde kalıp takım savunmasını ön plana çıkarmalı. İlk 11 ne kadar önemliyse maç ı tamamlayacak 11 çok daha önemli. Okan hocanın elinde gerçekten bu kez çok geniş bir kadro var. Oyuncuların bir kısmı sakatlıktan geri dönüyor. Okan hoca bu oyuncularla sohbet edip "Beyler! Ne kadar oynarsınız?" diye sormalı ve tükenen oyuncunun "Beni oyundan alabilirsin" şeklinde hareket yapmasını planlamalı. Juventuslu oyuncular sıkıştıklarında agresifliğe başvurup rakibi sinirlendirmeye çalışıyorlar. G.Saraylılar tuzağa düşmeyip sakin kalmalı. Okan Buruk ve öğrencileri kalabalık savunma yapan bir takımla karşı karşıya. Ama geçiş oyununda Kenan ve McKennie gibi çabuk oyunculara fırsat tanımamak için geniş alan bırakmamalı. Sallai, dikkatli olmalı. Önünde iki yöne de çalım atabilen, dik-i ne hızlanan, topu sağına çekip şut atan Kenan Yıldız var. Yani Sallai, Kenan'ın çalım alanına girmemeye dikkat etmeli. Torreira ile oynayacak isim öncelikle Juventus'un orta alandaki beyni Locatelli'nin top alıp kullanmasına izin vermemeli. G.Saray dışarıdan çok az şut atıyor. Juve'ye karşı sadece duran toptan gol bulamazsınız. Lang ve Barış kenardan getirecekleri topları 18 yayına çıkarıp Sara- Yunus'a şut pozisyonu hazırlamalı. Uğurcan, göbekteki oyuncuya pas atmamalı, riske girmeden kenara ya da uzun kullanmalı. Gecenin silahı ıslıkları ile stadı rakibe kâbusa çeviren G.Saray taraftarı olacaktır.