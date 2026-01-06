06 Ocak 2026, Salı İSKENDER GÜNEN











Bu kadroya transfer şart İki takım arasında sahaya çıkan 11'ler göz önüne getirildiğinde büyük farklar olduğu gerçeği var. Kadrodaki eksilmelerden dolayı Trabzonspor çok fazla dezavantajlı durumda. Fatih Tekke maç öncesinde 'an'lardan söz etti. Çünkü futbolda anları iyi değerlendiren takım diğerine göre daha önde. Eksiklikleri düşündüğümüzde Trabzonspor'un oyun stratejisi doğru. Yani oyunu kendi alanında kabul etme ve rakipten kapılan toplarda çabuk atak girişimlerinde bulunma... Fakat strateji ne kadar doğru olursa olsun, oyuncu yetenekleri de büyük önem taşımakta. Sorunun yaşanacağı bölge; Trabzonspor'un sol kenarı. Çünkü Ozan Tufan'ın bulunduğu sol kenar, Galatasaray'ın atak girişimlerinin başlangıcı oldu. Galatasaray'ın ilk yarıda attığı iki gol sol kenar kaynaklı atak ama Barış'ın ve Eren'in topla buluştuğu yerde Zubkov olması gerekirdi. 2. yarı Trabzonspor'un ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla göründüğü anlar var. Bunun sonucunda Olaigbe'nin getirdiği ve Augusto'yla gelen gol Trabzonspor'u ümitlendirdi. Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi anı değerlendiren Galatasaray oldu. Yine Zubkov'un gereği yokken kaptırdığı top, Barış ile başlayan atak, Sane ve Yunus'la son buldu. Bu maçta Trabzonspor adına kadronun eksilmeler yaşandığında geldiği nokta görülüyor. Bulunduğu yerden daha farklı bir konuma çıkabilmesi için bu transfer ayında mutlak 3-4 kaliteli oyuncuyu kadrosuna katmalıdır.