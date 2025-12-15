15 Aralık 2025, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Onuachu takım için olmazsa olmaz bir isim Bazı büyük maçlar var ki kahramanlara gereksinim duyar, Onuachu-Pina. Pina sağ kenarda hem hücum hem de savunma anlamında takıma katkıları üst düzeyde, Onuachu ise bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bu maçın böylesi bir kadro eksikliğinde dünkü maçta öne çıkan ve takımı adına çok önemli katkı yapan bir kenar oyuncusunun takımı adına ne kadar önemli olduğu gerçeğini öne çıkartan Zubkov oldu. Attığı gollerle ve oynadığı oyunla alınan bir puanda en büyük pay sahibi oldu. İlk 15 dakikalık süre topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor ama Beşiktaş'ın öne çıktığı her atakta savunma zaaflarıyla yenilen goller var. Ama bir başka gerçek var ki sağ kenarda Pina'nın, savunmanın ortasında Savic'in yokluğu sorunların odak noktası.

3-1'lik sonuç ve ardından rakibin 10 kişi kaldığı pozisyondan sonra ise bütün bir maç süresince rakip alanda oynanan bir oyun öne çıktı. Sol kenardan istenilen atak girişimleri oluşamadığı için her şey sağ kenardan gerçekleşti. Burada da öne çıkan isim Zubkov… Oyunun son dakikalarında Augusto'nun topu direkten dönmese geriye düştüğü bir maçta 3 puanı alma başarısı gösterebilirlerdi. Sonuçtan bağımsız her türlü eksiklikler, hatalar olsa da mücadele gücünü sahaya yansıtan ve bir takım birlikteliği içerisinde oynayan Trabzonspor gerçeği var. Orkun'un Ozan Tufan'ın ayağına bastığı pozisyon direkt kırmızı kart ama ne yazık ki VAR devreye girmedi!