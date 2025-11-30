Bu mücadele gücü saygıyı hak ediyor

Trabzonspor'un oyun başlangıcı sorunlarla dolu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, yapılan pas hataları, Konya'nın ilk20 dakikalık bölümde atak girişimlerininodak noktasıydı. İki kez Konyaspor'un girdiği net gol pozisyonunda Onana öne çıktı. Sonrasında ise Okay'ın kendi kalesine attığı golle Konya öne geçti. Sorun orta alanda. Çünkü Folcarelli gibi mücadele gücü yüksek ve rakipten top kazanması üst düzey bir oyuncunun yokluğunda Bouchouari-Oulai-Muçi'den oluşan orta alan, rakibi karşılama yönünde çok zayıf kaldı. Önde, rakip ataklarda orta sahayayardımcı olması gereken Zubkovve Olaigbe de gerekli desteği vermediklerigibi Konya, bu alandaüstünlüğü ele geçirdi. Fakat futbol tuhaf bir oyun. En fazla top kaybeden isim olan Muçi'nin yaptırdığı penaltıyla Trabzonspor, beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise sol kenardan geliştirilenatakta, Mustafa'nın getirdiği toptaOnuachu ile öne geçen taraf Trabzonsporoldu. Ardından ise Muçi'nin mükemmel frikiğiyle birden skor 3-1'e gelince takım rahatladı. Dün bir kez daha gördük ki kadroda eksilmeler yaşandığında sorunlar öne çıkıyor. Ancak kadroyetersizliğine rağmen geri düştükleriher maçta mücadele gücünüortaya koymaları ve bir takım olgusuiçerisinde görünmeleri saygıyı haketmekte. Bu da bugün gelinen noktada üst sıralar için taraftarlarına ve camiasına büyük ümit vermekte.