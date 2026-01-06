Aydın tartışmasız mükemmeldi

G.Saray zaman zaman tempoyu düşürse de Trabzonspor'u ezdi geçti. Bazı oyuncular ne kadar kötü oynasalar da her an sonucu değiştirebilecek yüksek kaliteye sahipler. Dün mesela Sane çok iyi oynadı, gol attırdı, müthiş hareketliydi. Sara da öyle. Yaptığı asistler sonuç getirmese de çok etkili bir oyuncu. Eren uzun bir süreden sonra sahalara döndü, çıkana kadar da fena oynamadı. G.Saray'ın ilk golüne bakıyoruz, müthiş bir yaratıcılık. Sane, Sallai'ye bıraktı, Sallai mükemmel bir orta ile Barış Alper'e 'al da at' dedi. Tabii Barış Alper de gelişine mükemmel vurdu. Devre böyle bitecek derken Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı. İkinci yarı tuhaftır G.Saray birden durdu. O ana kadar sahada olmayan Trabzonspor, gelmeye başladı ve üstelik golü de buldu. Belki maçın kırılma anı Trabzonspor'un yakaladığı ikinci gol pozisyonu.

Olaigbe iyi vursa maç 2-2'ye gelecekti, sonra ne olurdu bilemiyoruz. Bu golü kaçırdı, ardından sahnede yine Sane vardı. Vurur gibi yaptı, defansın arkasına sarktı, Yunus'a golü attırdı. Tabii böylesine gollü bir maçta İcardi gol atmadan olmaz. O da Kazımcan'ın akıllı pasıyla golünü attı ama İcardi'nin golü tam bir Allah vergisi yetenekte. Önce ön direğe koşu yaptı, sonra birden rakip stoperin arkasını dolaşıp bomboş pozisyonda vurdu. Sonuçta G.Saray için her şey yolunda ama Trabzonspor'un kadrosunda öyle oyuncular var ki Süper Lig'in vasat takımında bile oynayamazlar.

Bu tür maçlarda hakem tartışılırdı ama Cihan Aydın hiçbir tartışmaya mahal vermeden mükemmel maç yönetti.