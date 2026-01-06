G.Saray pilini doldurmuş…

Yıl biterken Galatasaray, bataryası yüzde 10'a düşmüş, gözleri ilk istasyonda olan elektrikli otomobil gibiydi. Zorlu fikstür ve sakatlıklar, kulübeden yeterli verim alınamaması derken Süper Kupa öncesi tatil çok şeye çareydi, öyle de olmuş. Dün eksik ve kulübesi gençlerden kurulu Trabzonspor karşısında iyi başladılar ve niyetleri rakibin fişini ilk yarıda çekmekti. Set hücumlarında yine sabırlıydılar, oyunu ivmelendiren Sane ve Barış'tı. Onuachu ve Oulai'nin yokluğunda Beşiktaş beraberliği, kupada Alanya mağlubiyeti ligde Gençlerbirliği. Afrika Kupası, Trabzonspor'un elini kolunu bağladı. Dün farkı 1'e indirdiklerinde Buruk'un kenardan Torreira ve Lemina'yı getirmesi çok şeyi anlatıyor zaten. Gününde olmayan Yunus'un golü, İcardi'nin golü... Arjantinli forvetin kontrat meselesinin mümkünse final maçı öncesi çözülmesi gerekiyor. Dün G.Saray'ın set hücumlarında Torreira'nın sezon boyunca yaptıklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. O artık bu takımın 6 değil 8 numarası. Buruk'un da Frattesi gibi bir hücumcu orta saha yerine sert bir 6 numara arayışında olduğu ortada. Sakatlıktan dönen Uğurcan'ın iki yarıda da birer çok net kurtarışının olduğunun da altını çizmek lazım. Cumartesi, Aslan'ın rakibi kim olacak, muhtemelen Fenerbahçe. Ardından kupada Fethiye ve ligde Antep sınavları. A. Madrid maçına kadar vitesi yükseltmek için Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde güzel bir otoban var. Bu kez pilin yüzde 10'da olmadığı kesin.



0 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, Tekke ile söz konusu rakipleri ile ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Kupa'da 1 olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı.