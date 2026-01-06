Kalite farkıyla güç gösterisi!

Trabzonspor yediği gole kadar kadar iyi mücadele etti. Ama bordo-mavili takımda eksik oyuncuların çokluğu ve yerlerine yapılan yamalar, Galatasaray baskısına dayanamadı.

Ozan Tufan mecburiyetten sol bekte oynadı ama çok aksadı.

Sallai ve Sane, o kanadı adeta otoban gibi kullandı.

İlk gol, Sallai'nin ortasında Barış Alper ile geldi.

Galatasaray öne geçtikten sonra Trabzonspor toparlanamadı ve hemen ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi.

Hem de yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Eren Elmalı tarafından atıldı bu gol.

Eren, golden sonra Okan hocasına koştu. İşte takım olmak böyle bir şey.

Galatasaray'ın ilk yarıda attığı 2 gol de güzeldi.

Onana, son haftalarda çok formsuz, ikinci golü yememeliydi.

Trabzonspor ise ilk yarıda güzel bir gol attı ama gol, ofsayta takıldı.

Uğurcan Çakır, ilk yarıda Olaigbe'nin şutunu mükemmel çıkardı.

İcardi de Trabzonspor karşısında iyi bir oyun çıkardı.

Eren'in golünde pası harikaydı.



Zubkov maça iyi başladı ama ilk yarım saatten sonra oyundan düştü.

Augusto ilk yarıda vasattı.

Beni asıl şaşırtan ise Trabzonspor taraftarının maça ilgisizliği idi.

Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan yerleri doldururken, Trabzonspor tribünlerinde yaklaşık bin kadar taraftar vardı.

Trabzonspor'un dünkü maçta sahada önemli eksiklikleri vardı ama asıl eksiklik tribünlerdeydi.

Bu arada ilk yarıda Sallai'nin sarı kartını es geçti Cihan Aydın.

Zaten 2-0 geridesin. Onana bu ne hal? Yahu dur şu kalende!

Dün belki de amatörce bir gol daha yiyecekti. Kendi hatasını son anda telafi etti.

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Dün Trabzonspor'u farklı yenerek Süper Kupa'da finale adını yazdırdı.

Trabzonspor, eksik kadrosunun kurbanı oldu.

Benim anlamadığım şu, Trabzonspor nasıl bir yeni sezon kadro planlaması yapmış!

Hiç mi sakatlıklar düşünülmemiş!

Afrika Kupası düşünülmemiş!

Kötü kadro mühendisliği, Trabzonspor'u bir kupadan daha etti.



Arif Boşluk gitti. Bence Ozan Tufan ile de hemen yollar ayrılmalı!

Bu kadar vurdumduymaz oyuncu görmedim!

Trabzonspor'un çok transfere ihtiyacı var!

Yoksa bu takımla ikinci yarıda büyük düşüş yaşar bordo mavililer!

Sol bekin Ozan Tufan, 8 numaran Bouchari! Varın gerisini siz düşünün!

Galatasaray çok iyi oynadı.

İcardi'nin maçı gol ve asistle tamamlaması, Cimbom adına çok değerli! Galatasaray'ı tebrik ederim!

Galatasaray taraftarını da!

Eksi 5 derece hissedilen buz gibi bir havada tribünleri doldurup, takımlarına verdikleri destek için!

Bu arada iki gün boyunca maçın nabzını tutan A Spor'u tebrik ederim. Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'i de ATV'deki harika maç anlatımları nedeniyle tebrik ederim.

Ağızlarına sağlık! Bir maç, ancak bu kadar güzel anlatılır!