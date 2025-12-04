04 Aralık 2025, Perşembe İSKENDER GÜNEN











Örnek alınmalı! Temponun olmadığı, kale önü tehlikelerinin yaşanmadığı, daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen bir ilk yarı… Trabzonspor açısından sorunların belirgin olarak ortaya koyulduğu bir maç oldu. Yani kadro zenginliğinin istenilen düzeyde olmadığını gösteren bir maç… Trabzonspor'un ligde bulunduğu konum ve aldığı puanın ne kadar değerli olduğunu, Fatih Tekke'nin başarısını gördük. Görev verilmeyen oyuncular için böylesi maçlar büyük önem taşır. Çünkü kendilerini hazır tutup takıma katkı yapabilecek yeterlilikte olmaları, bunu sahaya yansıtmaları gerekmekte. Ama dün tam tersi görüntüler ortaya çıktı. Önce savunmada görev verilen Serdar'dan başlamak gerekmekte. Rakip rotasyonlu bir kadroyla çıkmış ama böylesi bir durumda bile sorunlarla dolu bir oyun ortaya koydu. Cihan… Büyük ümitlerle Trabzonspor'a geldi. Ama kendisinden beklenilen performansı ortaya bir türlü koyamadı. Bir arada oynama, oyunda ritmi bulma… Bunlar bir oyuncu için önem taşır ama şansı bulduğunuzda mutlak kendinizi göstermek zorunluluğu vardır. Örnek; kaleci Onuralp… Her ne kadar top çok fazla kendisine gelmese de iki kritik pozisyonda yaptığı kurtarışlar var. Bu da kendisine güven duyulabilecek bir yeterliliği ortaya koyar. İkinci yarıda gelen 2 golle sonuç olarak Trabzonspor kazandı. Türkiye Kupası, özellikle Avrupa kupalarına katılım sağladığı için büyük önem taşıyor. İlk aşamayı da bordo- mavililer başarıyla geçti.