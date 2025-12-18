18 Aralık 2025, Perşembe İSKENDER GÜNEN











Takviye şart! Trabzonspor, rotasyonlu bir kadroyla sahada yer aldığında sorunlar baş gösteriyor. Bunu dün bir kez daha gördük. İlk yarı bittiğinde Trabzonspor'un şut sayısı 1, korner sayısı 1… Yani üretkenlikten uzak, temposuz ve pas hatalarıyla geçen bir ilk yarı izledik. Alanyaspor da her ne kadar rotasyonlu kadroyla çıksa da orta alanı savunmaya yakın kurdu ve çok adamla Trabzonspor'u karşıladı. Karşı ataklarda ise bordo-mavili takıma göre daha üretkendi. Trabzon'un yediği golde savunmanın yerleşim hatası vardı. Futbolda bir arada oynamak önemli. Ancak şans bulduğunuzda bireysel anlamda şansınızı iyi kullanmak çok daha önemlidir. Trabzonspor'da Olaigbe sezon başından beri bir türlü gerekli yeterliliği gösteremedi. Aynı şekilde Cihan verilen şansları kötü kullanmakta ısrar ediyor. İkinci yarıda 61. dakikadan sonra ise Savic, Muçi ve Zubkov'un oyuna girmesiyle Trabzonsor gerçek kimliğine döndü. Özellikle sağ kenarda Pina-Zubkov birlikteliği ile geliştirilen ataklar gerçekleşti. Muçi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda beraberliğe çok yaklaşıldı. Maç son yarım saat tamamen Alanyaspor ceza alanı içinde oynandı. Girilen gol pozisyonlarında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor'a beraberlik şansını vermedi. Fırtına'nın genç file bekçisi Onuralp de çıktığı ikinci maçında gelecek adına güven verdi. Sonuç hayal kırıklığı ama gerçeklerin görülmesi yarınlar adına çok daha önemli. Trabzonspor'un kadro derinliği yok. Transfer sezonunda gerekli takviyelerin yapılması şart.