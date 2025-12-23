Transfer sezonunda eksikler mutlaka giderilmeli

Sezon başından beri Trabzonspor'u bu kadar yetersizliklerle dolu ve de ne yaptığını bilmez halde izlemedik. Kabul edelimki eksiklikler sorunların başlangıcı… Ama eksik bir kadro ile de sahada yer alsanız, mücadele gücünden yoksun bir oyun ortaya koyma şansınız yok! Bir takım için en önemli bölge orta alandır. Yani bu bölgeyi takımın kalbi olarak değerlendirmek gerekmekte. Trabzonspor'da dün bu alanda bırakınoyunda üstünlüğü almak, yapılanpas hataları rakibin atak girişimlerininbaşlangıcı oldu. Hem Bouchouari hem de Ozan beklentilerin uzağında bir oyun ortaya koydular. Savunma ise her yan topta yerleşme hatası kaynaklı rakibin gol pozisyonlarının odak noktası oldu. Kaleci Onana'nın 4. golde hatası vardı. Bir kenara bağımlı atak girişimleri yapmak… Zubkov ve Pina'nın ikili oyunlarıyla gol pozisyonlarının ve de gollerin geldiği bölge. Sol kenarda ise Arif Boşlukverilen şansları kullanmamakta ısrarcı. Gençlerbirliği'nin attığı üçüncü golde büyük hatası vardı. Sonuçtan bağımsız konuşmak gerekirse görünen o ki önemli oyuncuların yoksunluğunda takım olmak ve de oyunda beklentileri karşılayabilmek kolay değil. Bu maçta yaşanılanları kimsenin göz ardı etmemesi gerekmekte. Yani kadro zenginliğiniz yoksa daha yüksek hedefler sizden çok uzak… Bunun için transfer sezonundagerekli yeterlilikte oyuncuların kadroyakatılması önemli.