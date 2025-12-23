23 Aralık 2025, Salı İSKENDER GÜNEN











Transfer sezonunda eksikler mutlaka giderilmeli Sezon başından beri Trabzonspor'u bu kadar yetersizliklerle dolu ve de ne yaptığını bilmez halde izlemedik. Kabul edelim ki eksiklikler sorunların başlangıcı… Ama eksik bir kadro ile de sahada yer alsanız, mücadele gücünden yoksun bir oyun ortaya koyma şansınız yok! Bir takım için en önemli bölge orta alandır. Yani bu bölgeyi takımın kalbi olarak değerlendirmek gerekmekte. Trabzonspor'da dün bu alanda bırakın oyunda üstünlüğü almak, yapılan pas hataları rakibin atak girişimlerinin başlangıcı oldu. Hem Bouchouari hem de Ozan beklentilerin uzağında bir oyun ortaya koydular. Savunma ise her yan topta yerleşme hatası kaynaklı rakibin gol pozisyonlarının odak noktası oldu. Kaleci Onana'nın 4. golde hatası vardı. Bir kenara bağımlı atak girişimleri yapmak… Zubkov ve Pina'nın ikili oyunlarıyla gol pozisyonlarının ve de gollerin geldiği bölge. Sol kenarda ise Arif Boşluk verilen şansları kullanmamakta ısrarcı. Gençlerbirliği'nin attığı üçüncü golde büyük hatası vardı. Sonuçtan bağımsız konuşmak gerekirse görünen o ki önemli oyuncuların yoksunluğunda takım olmak ve de oyunda beklentileri karşılayabilmek kolay değil. Bu maçta yaşanılanları kimsenin göz ardı etmemesi gerekmekte. Yani kadro zenginliğiniz yoksa daha yüksek hedefler sizden çok uzak… Bunun için transfer sezonunda gerekli yeterlilikte oyuncuların kadroya katılması önemli.