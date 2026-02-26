26 Şubat 2026, Perşembe BÜLENT TİMURLENK













Bu geceki paniği sakın unutma! Spalletti ilk maçta en uçta oynattığı McKennie'yi sol bek, stoper Kalulu'yu da sağ bek yapıp ikisini de orta sahaya çıkartıp Locatelli'yi de iki stoper arasına sokup yedi kişi ile hücum ederek başladı. İlk 10 dakikada altı pasın içinden vurdurulan kafa vuruşu ardından Kenan'ın plasesi Uğurcan iki kurtarış ile tabelayı 0'da tutarken Galatasaray yüzde 70'in altında pas isabeti ile pozisyonları bitiremeyince ilk yarıda oyun bir tenis maçına döndü. İtalyanlar orta sahayı Locatelli ve Thuram'ın müthiş oyunu ile ele geçirdi. Davinson'un hatası, ardından penaltı... Mücadele vardı ama oyun yoktu Galatasaray adına. Kelly'nin kırmızı kartı ile Koopmeiners'i stopere çekince orta sahada bir kişi eksildiler ama Galatasaray, 10 kişi kalmış rakibine karşı adeta ikinci golü yemeden hücum etmeyi düşünmedi. Sane'nin girdikten sonraki laubali oyunu ve Gatti'nin golünden sonra Juventus tribünleri, takımı ile beraber adeta Galatasaray'ın üzerine çöktü. Uğurcan üçüncü golde net hatalı. Bir dakika önce kulübede ciklet çiğneyen İcardi, İlkay ile maç uzatmaya giderken oyun artık Rus ruletine dönmüştü. İlk maçtaki görkemli skor ve ikinci yarıdaki rakibi ezen muhteşem futboldan sonra 45 dakika 10 kişi kalmış Juventus ile maç ı uzatmaya götürmek elbette çok daha fazla cümleyi hak ed-i yor. Kalbe zarar bir 120 dakika izledik. Filmin sonunda tara-f tar bu eşleşmeyi "Juventus'a 7 gol attık ve eledik" diye hatırlasın. Dün geceki panik oyunu ise Okan Buruk ve öğrencileri hiç unutmasın. Unutursan yanarsın!