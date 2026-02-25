Torino mektubu: İlk golü at, çek fişi

Tottenham'ın başında belki de G.Saray ile eşleşecek olan Igor Tudor, Juventus ile Como ve Lazio deplasmanlarında kaybedince koltuğunu kaybettiğinde takvimlerde 26 Ekim 2025 yazıyordu. Luciano Spalletti ile 2-1 kaybettiği Napoli'den rövanşı 3-0 alırken oynadığı futbolla yere göğe sığdırılamayan Juventus'un Galatasaray'dan yediği tokat öncesinde şaşırtan tek skoru, Cagliari deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetti. Uçurumun kenarına nasıl geldiler? Bunu hatırlayalım, Atalanta'dan 3 yiyip kupaya veda ardından 2-0 geriye düşüp 2-2 biten Lazio maçı. Tudor'u yakan rakipler yine iş başındaydı. İtalya derbisinde Inter'in 3-1 galibiyetinin üzerinde 72 saat sonra Şampiyonlar Ligi tarihinden ilk kez kalesinde 5 gol gören Juventus. Kenan, Atalanta sınavından beri ağrılarla kıvranıyor, diğer kanat Conceiçao, Galatasaray maçına saklanıyordu. İstanbul'a gelirken santrfor David de sakatlandı. RAMS Park'ta sadece 5 gol yememiş, sol bek oynayan Cambiaso ve Cabal da cezalı duruma düşmüş, sakatlanan Bremer de ilk yarıda oyundan çıkmıştı. "5 gol yemiş takım yeni forma lansmanı mı yapar" eleştirilerinin altında Como maçının ilk yarısını mağlup kapattıklarında yetmedi, sahada French Montana şarkılarıyla taraftarın sabrını zorladılar. Maç bittiğinde Kenan alkışlandı, bütün takım yuhalandı.

RUH HALİ UMUTSUZ!

Bugün Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne veda ardından da hafta sonunda Roma maçı ile belki de 4.'lük koltuğuna elveda maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı mağlup olup rövanşta tur kapısını aralayabilmiş 49 eşleşmede sadece 4 takım var. İtalyan basını, G.Saray'ın Frankurt ve geçen sezon AZ Alkmaar karşısında farklı kaybettiği maçları hatırlatıyor, taraftara umut aşılıyor, Capello, Prandelli ve Sacchi gibi teknik adamlar, "Zor ama imkânsız değil" yorumları yapıyor ama Juve'nin ne ruh hali ne de sahadaki nefesi bu sözleri desteklemiyor. Spalletti bugün sahaya hangi 11 ile çıkar peki? Kalede taraftarın adını diline doladığı Gregorio olacak. Dörtlü defans oynarlarsa savunmada Kalulu, Kelly, Bremer (yetişmezse; Gatti) ve Kostic. Orta sahada Locatelli ve Thuram'ın yanında yine Koopmeiners, ileride ise Kenan (yetişmezse Boga), David ve Canceiçao. Buruk, iki farklı diziliş için de takımını çalıştırdı. Juve, Como maçında olduğu gibi üçlü defansa dönerse Kalulu, Kelly ve Bremer, ortanın kanatlarında McKennier ve Kostic, ortada Thuram ve Locatelli, forvet üçlüsü ise yine Canceiçao, David ve Kenan.



İLK 20 DAKİKA!

Futbolun bildik klişesidir: "İlk 20 dakika çok önemli". Sanki kalan 70 dakika az mühim gibi de cevap verilebilir buna ama bugün gerçekten de ilk 20 dakika önemli. Köşeye sıkışmış, arka arkaya yumruklarla hakemin saydığı, en büyük kroşeyi de geçen hafta Galatasaray'dan yemiş bir boksör var karşımızda. İlk yumrukta nakavt olacak kadar bitik ve çaresiz. Galatasaray iyi başlamalı, hele bir de golü bulursa Juventus'un fişini erken çeker… Sonrasında Juve, Roma maçını düşünür, Galatasaray da "Liverpool mu, Tottenham" diyerek döner İstanbul'a.