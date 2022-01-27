GALAYASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan transfer sözleri! "Fatih Terim öyle bir enkaz bıraktı ki..."
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Görüyorum ki Fatih Terim, Burak Elmas'ın altını kazıyor ve yıkmaya uğraşıyor" dedi. Öte yandan sarı kırmızılıların transfer gündemine dair de konuşan Uluç, "Fatih Terim öyle bir enkaz bıraktı ki Galatasaray'ın fiilen transfer yapacak gücü yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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