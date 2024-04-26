GALATASARAY HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Fernando Muslera'ya büyük övgü! "Heykelinin dikilmesi lazım"
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti ve "Muslera olmasaydı Galatasaray bugün maçı kazanamazdı. Muslera, maçı aldı. Yıllardır çok büyük emeği var, heykelinin dikilmesi lazım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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