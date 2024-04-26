FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste iki kez kupayı kaldırma başarısını gösteren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluk yıldızı, sarı-lacivertlilerin armasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başarılarına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek. 2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."