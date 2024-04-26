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Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Galatasaray bu oyunla kazanamaz"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu. Maçın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılılar hakkında flaş bir yorumda bulundu. İşte o sözler...

26 Nisan 2024 | 21:16
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