EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak desteğini iletti.

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Panathinaikos Başantrenörü Ergün Ataman'ı telefonla arayarak desteğini iletti.

Karşılaşmanın ardından kendisine, 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' şeklinde sözler sarf edildiğini dile getiren Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.