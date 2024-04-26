GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Milli yıldız için birçok Avrupa kulübü devreye girdi. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından teklifleri değerlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılara flaş bir rakam iletildi. Alman ekibi, 23 yaşındaki yıldız için resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 13:58