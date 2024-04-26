Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler derbi mücadelesinden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya evinde Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal derbi öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.