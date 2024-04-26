İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler derbi mücadelesinden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya evinde Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal derbi öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.04.2024- 09:14