Trabzonspor John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı!

Trabzonspor John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı!

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden eden Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavililer, sezon sonunda serbest statüye düşecek olan John Lundstram ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 17:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024- 18:09