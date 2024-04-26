Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi için hummalı bir çalışma başlamıştı. Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, ilk transfer bombası belli oldu. Yönetimin, Beşiktaş'ın eski golcüsü için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 10:22