Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından karşılaşmada atılan gollerin saha için reaksiyonlarını paylaştı. İşte o görünrüler... | Trabzonspor haberleri
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