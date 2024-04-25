Video Trabzonspor Videoları Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı!

Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından karşılaşmada atılan gollerin saha için reaksiyonlarını paylaştı. İşte o görünrüler... | Trabzonspor haberleri

25 Nisan 2024 | 16:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:48
Fırtına maç sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı! 25 Nisan 2024 | 12:00
00:58
Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı... 24 Nisan 2024 | 12:00
01:47
Küçük Trabzonspor taraftarın 'bordo-mavi' sevdası! 20 Nisan 2024 | 12:00
03:16
"Verilen cezalar kaldırılabilir" 03 Nisan 2024 | 12:00
03:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil! 19 Mart 2024 | 12:00
00:46
"Gecenin bir kahramanı vardı" 19 Mart 2024 | 12:00
00:47
Toroğlu: "Maçı yarıda bırakmalıydı" 17 Mart 2024 | 12:00
03:38
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 17 Mart 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN