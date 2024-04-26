Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 83. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 83. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Nisan Cumartesi günü yayınlanan 83. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 83. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan'ın yaptıkları, Sadık için geri dönülmez bir yolun başlangıcı olacaktır. Kızlar babasına Müjgan'ın gerçek yüzünü gösterdikleri için zafer kazanmış gibi hissederler. Diğer taraftan Sevilay'da kendi oynadığı oyunun tuzağına düşer. Artık tam anlamıyla hak ettiğini yaşamaya mahkum olacaktır. Bu durum Derya'yı rahatlatmış olsa da başına geleceklerden habersizdir.

Türkan ve Somer tatlı bir düğün telaşı yaşarken, Dönüş ise aldığı ani kararla Serdar'a büyük bir şok yaşatır.

Sadık ise yaşadıklarının ağırlığıyla mücadele etmeye çalışır. Kızlarını bir araya getirip, yakınlaştırmaya çabalarken, kendi sağlığını tehlikeye atar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM İZLE

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