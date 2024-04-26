TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 136. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı bu hafta 136. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 136. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret