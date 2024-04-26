GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı bu hafta 136. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 136. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?
Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?
Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?
GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI