Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar!

Futbol, inişler çıkışlar, yenilgiler ve zaferlerle doludur. Gözyaşları, sevinç tezahüratları, öfkelenmeler, şefkatle birbirimize sarılmalar, estetik bir çalımla yükselen uğultular, bir son dakika golüyle yeşeren umutlar... Futbol hayata benzediği kadar tam da oradan fethetmiş bir kez kalbimizi. Bizim için futbol bundan biraz daha fazlası. Biz futbola değer katmak için buradayız.